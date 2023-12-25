Когда ярмарки выходного дня откроются в Москве?

В Москве круглый год будут проходить ярмарки выходного дня. Первая сессия откроется в начале февраля и завершится в апреле. Точки будут размещены рядом со станциями метро.

Ярмарки выходного дня будут радовать жителей и гостей Москвы круглый год, их открытие запланировано на 2 февраля, сообщает департамент информационных технологий столицы.

В ведомстве отметили, что торговые точки будут установлены рядом с метро и на бездорожных участках. Там заверили, что все объекты будут хорошо отапливаться.

В департаменте подчеркнули, что первая торговая сессия откроется 2 февраля, а завершится 21 апреля. 390 точек будут разбросаны по 23 адресам. Обладателями бесплатных площадок могут быть владельцы фермерских и личных хозяйств.

Кроме того, бесплатную точку могут получить юрлица и индивидуальные предприниматели. Жителям и гостям Москвы выпадет шанс уйти со свежей сельхозпродукцией.