Вестник Кавказа

Когда заработают ярмарки выходного дня в столице Кубани?

Когда заработают ярмарки выходного дня в столице Кубани?
Ярмарки выходного дня в Краснодаре заработают 20 января. Точки будут установлены на 12 адресах. В столице соберутся сельхозпроизводители со всего региона.

Пресс-служба мэрии Краснодара раскрыла дату возвращения ярмарок выходного дня в краевую столицу.

Как заявили в ведомстве, они заработают 20 января. Всего торговых точек будет 12. При этом площадка, которая ранее находилась на улице Буденного, переместилась на пересечение улиц Длинной и Красноармейской.

Остальные точки будут разбросаны по другим улицам Краснодара.

Стоит добавить, что в региональном центре соберутся сельхозпроизводители со всей Кубани.

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