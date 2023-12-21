Когда заработают ярмарки выходного дня в столице Кубани?

Ярмарки выходного дня в Краснодаре заработают 20 января. Точки будут установлены на 12 адресах. В столице соберутся сельхозпроизводители со всего региона.

Пресс-служба мэрии Краснодара раскрыла дату возвращения ярмарок выходного дня в краевую столицу.

Как заявили в ведомстве, они заработают 20 января. Всего торговых точек будет 12. При этом площадка, которая ранее находилась на улице Буденного, переместилась на пересечение улиц Длинной и Красноармейской.

Остальные точки будут разбросаны по другим улицам Краснодара.

Стоит добавить, что в региональном центре соберутся сельхозпроизводители со всей Кубани.