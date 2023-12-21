Вестник Кавказа

В Махачкале открылись точки продаж куриных яиц

В Махачкале открылись точки продаж куриных яиц
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Точки продаж куриных яиц открылись в Махачкале. Лоток можно приобрести за 350 рублей. Поставщики продают не более двух лотков в одни руки.

Власти Дагестана совместно с Минпромторгом республики и мэрией Махачкалы организовали точки продаж куриных яиц в столице региона от оптовых поставщиков.

Как пишет РИА Дагестан, один лоток из 30 яиц можно будет приобрести за 350 рублей, в то время как в розничных магазинах клетка стоит от 420 до 450 рублей.

Точки продаж открылись во всех районах города. При этом жители города могут купить не более двух лотков в одни руки. Делается это с целью исключения последующей перепродажи.

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