Яйца подешевели в России впервые за полгода

Цены на куриные яйца в магазинах немного уменьшились, сообщает Росстат. Позитивная динамика наметилась впервые за более чем шесть месяцев.

Яйца кур наконец стали дешевле в России, радостную новость распространил Росстат.

По данным ведомства, за период с 10 по 15 января их стоимость в магазинах стала меньше на 0,2%. Однако в целом с начала года она, напротив, увеличилась, почти на 0,6%.

Предыдущее удешевление произошло в прошлом году, причем летом, 20-26 июня. Тогда цены сократились на 0,36%.

В минувшем году яйца подорожали более чем в полтора раза, а точнее на 61,35%. Только в декабре они стали дороже на 18,17%.