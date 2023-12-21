Вестник Кавказа

Яйца подешевели в России впервые за полгода

Яйца подешевели в России впервые за полгода
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цены на куриные яйца в магазинах немного уменьшились, сообщает Росстат. Позитивная динамика наметилась впервые за более чем шесть месяцев.

Яйца кур наконец стали дешевле в России, радостную новость распространил Росстат.

По данным ведомства, за период с 10 по 15 января их стоимость в магазинах стала меньше на 0,2%. Однако в целом с начала года она, напротив, увеличилась, почти на 0,6%.

Предыдущее удешевление произошло в прошлом году, причем летом, 20-26 июня. Тогда цены сократились на 0,36%.

В минувшем году яйца подорожали более чем в полтора раза, а точнее на 61,35%. Только в декабре они стали дороже на 18,17%.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2020 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы