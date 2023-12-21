Сговор производителей яиц: трем компаниям грозят штрафы на Ставрополье

Ставропольские антимонопольщики выявили признаки сговора компаний, выпускающих яйца кур. Открыты дела против трех производителей.
Три ставропольских производителя яиц вступили в сговор, обнаружили в региональном УФАС.
Внимание ведомства привлекли птицекомплекс "Альянс", птицефабрики "Грачевская" и "Кумская". Компания одновременно подняли цены на яйца кур.
В частности, осенью и в декабре средневзвешенные оптово-отпускные цены на этот важный продукт у них выросли на 59-108%.
Если факт сговора подтвердится, то нарушителям придется платить оборотные штрафы.
Читайте нас в Дзен Новости Google News