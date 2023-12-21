Вестник Кавказа

Сговор производителей яиц: трем компаниям грозят штрафы на Ставрополье

Сговор производителей яиц: трем компаниям грозят штрафы на Ставрополье
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Ставропольские антимонопольщики выявили признаки сговора компаний, выпускающих яйца кур. Открыты дела против трех производителей.

Три ставропольских производителя яиц вступили в сговор, обнаружили в региональном УФАС.

Внимание ведомства привлекли птицекомплекс "Альянс", птицефабрики "Грачевская" и "Кумская". Компания одновременно подняли цены на яйца кур.

В частности, осенью и в декабре средневзвешенные оптово-отпускные цены на этот важный продукт у них выросли на 59-108%.

Если факт сговора подтвердится, то нарушителям придется платить оборотные штрафы.

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