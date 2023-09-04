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В Грузию пожалует Глава дипломатии ЕС

В Грузию пожалует Глава дипломатии ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Евросоюзе сообщили о скором визите главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Грузию. Он намерен обсудить интеграцию страны в ЕС с лидерами Грузии.

Визит руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля в Грузию состоится 7-8 сентября, сообщает внешнеполитическая служба Европейского союза.

Там отметили, что это первая поездка Борреля в Грузию. Он намерен затронуть тему евроинтеграции страны и обменяться мнению по широкому кругу различных вопросов.

Глава дипломатии встретится с лидерами Грузии – Ираклием Гарибашвили и Саломе Зурабишвили. Боррель также проведет переговоры с руководителем МИД республики Илией Дарчиашвили.

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