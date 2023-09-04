Импичмент президенту Грузии: Гарибашвили выступил за

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили поддержал решение о начале процедуры импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили.
Он заявил, что президент своим визитом в европейские страны демонстративно нарушила конституцию Грузии. По его словам, она должна была согласовать поездку с правительством.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в демонстративном нарушении Конституции.
"В нашей Конституции записано, что внешнюю и внутреннюю политику осуществляет правительство Грузии, которое может в некоторых случаях поручить президенту выполнить эту функцию"
- Ираклий Гарибашвили
Гарибашвили сообщил, что ранее кабинет министров страны отказал Зурабишвили в визите в Европу из-за ее слов о невыполнении обязательств Грузии для получения статуса кандидата на вступление в ЕС и добавила, что Тбилиси не был достоин получить этот статус.
В заключение он поддержал решение "Грузинской мечты" по импичменту и назвал его абсолютно справедливым.