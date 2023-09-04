Парламент Грузии начинает процедуру импичмента президента

Опубликовано: 14:26, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии правящая партия сегодня приступает к реализации импичмента президента. В конституционный суд поступит заявление, который затем в течение месяца направит постановление в парламент. Тогда и состоится решающее голосование.

Импичмент главы государства Саломе Зурабишвили 4 сентября запускает правящая партия Грузии.

"Мы приняли решение об инициировании процесса импичмента. Будет подготовлен документ с 50 подписями депутатов, затем мы обратимся в конституционный суд, и у суда будет один месяц, чтобы подготовить правовое постановление и предоставить его парламенту. Если конституционный суд посчитает, что мы имеем дело с конституционным нарушением, начнется голосование в парламенте"

– спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили

Он добавил, что когда придет время голосования, парламентской оппозиции необходимо будет принять решение, выступает ли он за или против импичмента президента.

Чтобы импичмент состоялся, собрать необходимо будет 100 голосов. На данный момент оппозиция предлагает Зурабишвили сделку - свобода Саакашвили в обмен на голоса против отстранения президента.