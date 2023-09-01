Импичменту быть: президента Грузии отстраняют от власти

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В Грузии начался процесс импичмента президента страны из-за нарушения Конституции.

После несогласованного с правительством Грузии посещения ФРГ президентом страны Саломе Зурабишвили правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" начала процедуру подготовки ее импичмента. При этом сами «Мечтатели» считают перспективу реализации импичмента крайне маловероятной.

"Для доведения до конца импичмента требуется поддержка 100 парламентариев, и, соответственно, без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения. Однако несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента"

– председатель партии Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе неоднократно заявлял о том, что Зурабишвили, посетив Германию с визитом, грубо нарушила основной закон страны. Напомним, что президент Грузии начала европейское турне в рамках процедуры получения страной статуса кандидата в члены Евросоюза.

Ранее председатель «Мечты» заявлял о том, что Зурабишвили выступает против евроинтеграции Грузии. Таким образом, ее визиты могут подорвать европейскую перспективу страны.

Кроме того, существует информация о том, что Евросоюз в обмен на желанный статус члена организации может потребовать от Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям.

Уйдет ли Зурабишвили в отставку?

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил сомнение в том, что "Грузинской мечте" удастся довести до конца процедуру импичмента. "Для проведения импичмента "Грузинской мечте" нужны голоса 100 депутатов, при этом у нее только 74 мандата. Поэтому Ираклий Кобахидзе справедливо сомневается, что они смогут собрать нужное число голосов, ведь оппозиция поддерживает Зурабишвили и выступает против инициатив "Грузинской мечты". Так что вопрос о Зурабишвили превратится в противоборство оппозиции и правящей партии, а самой отставки не случится", - сказал он.

"Возможно, в "Грузинской мечте" есть ожидания, что началом процесса они смогут запугать или подчинить себе Зурабишвили. Я сомневаюсь, что в целом стоило начинать процесс импичмента. Негативных последствий от этого шага может быть гораздо больше на международном уровне, чем позитивных. Позитивные заключаются только в том, чтобы приостановить деятельность Саломе Зурабишвили, но оно того не стоит. Проблем сейчас гораздо больше появится у правящей партии, чем у Зурабишвили", - ожидает Рамаз Сакварелидзе.

"К сожалению, у нас сохраняется конфронтация между президентом и правительством. Это противостояние внутри основных ветвей власти на международном уровне выглядит не совсем выигрышно. Тем более, что речь идет о периоде, когда видение Грузии международным сообществом будет иметь определенный вес в решении вопроса, дадут ли нам статус кандидата в Евросоюз", - добавил политолог.