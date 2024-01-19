Вестник Кавказа

В Дагестане выявят причину гибели тюленей

В Дагестане выявят причину гибели тюленей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Биологи и экологи прикаспийских государств соберутся в Махачкале на конференцию, посвящённую обсуждению массовой гибели тюленей. Цель – определить точную причину гибели животных.  

В ноябре в Махачкале пройдет конференция, в рамках которой ученые пяти прикаспийских стран обсудят причины гибели тюленей в Каспийском море. Эта проблема тревожит многих экологов и биологов, так как тюлени играют важную роль в экосистеме моря.

На конференции ученые обсудят различные угрозы, с которыми сталкиваются тюлени в Каспийском море. Среди них могут быть загрязнение воды, незаконная охота, изменение климата, а также конфликты с человеком из-за использования морских ресурсов.

«На 12−14 ноября в Махачкале запланирована международная конференция с участием только прикаспийских государств „Каспийский тюлень: индикатор состояния каспийской экосистемы“. Цель этой конференции — собраться научным сообществом и выложить на стол доказательную базу, с тем чтобы принять какое-то решение. Минприроды не может получить достоверно заверенную информацию, в том числе от научного сообщества. <> К сожалению, наука сейчас не может сказать, сколько в Каспии тюленей и почему они гибнут на протяжении последних нескольких лет»

– академик Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов

Отметим, что среди уже установленных косвенных причин важнейшей является загрязнение Каспийского моря. Выбросы промышленных стоков, нефтяные разливы, пластиковые отходы – все это создает неблагоприятную среду для жизни морских млекопитающих.

Еще одной серьезной угрозой для тюленей является незаконный промысел рыбы в Каспийском море. Сети и ловушки не только уносят жизни многих рыбных видов, но и становятся смертельным ловушками для тюленей. Кроме того, важной причиной является изменение климата: повышение температуры воды и изменение состава пищи из-за ухудшения экологической ситуации.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Адлерский вокзал – лидер по принятию пассажиров с начала года

Адлерский вокзал – лидер по принятию пассажиров с начала года

Впервые в истории: махачкалинское &quot;Динамо&quot; вышло в РПЛ

Впервые в истории: махачкалинское "Динамо" вышло в РПЛ

Власти Махачкалы возьмутся за автозаправки

Власти Махачкалы возьмутся за автозаправки

Дагестанка родила сразу троих сыновей

Дагестанка родила сразу троих сыновей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы