Каспийские тюлени в Дагестане оказались на грани исчезновения

В Дагестане могут исчезнуть каспийские нерпы. Ученые установили, что численность тюленей критически мала.

На грани вымирания находятся в Дагестана каспийские тюлени. Численность животных, включенных в Красную книгу России, катастрофически сократилась в декабре 2022 года, когда мертвыми были найдены 2,5 тыс тюленей.

В Минприроды Дагестана после массовой гибели нерп сообщали, что численность животных стабилизировалась в пределах 300 тыс. Однако последние исследования показали - тюлени отсутствуют в местах традиционных лежбищ, а в фотоловушку попала только одна нерпа.

"В ходе экспедиций ведущими российскими учеными был осуществлен сбор сведений о численности, возрастной и половой структурах популяции тюленя. Обследование показало катастрофически низкую плотность тюленей в местах их сезонного пребывания и полное отсутствие на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период"

– фонд "Компас"

Ученые провели шесть экспедиций за год, были установлены камеры для фиксации присутствия животных. В результате с августа по октябрь на острове Малый Жемчужный выявлен всего один каспийский тюлень.

Смертность тюленей выросла, в том числе молодых и беременных особей. Вероятно причиной стал птичий грипп.

Фонд считает необходимым включить каспийского тюленя в список животных, находящихся под угрозой исчезновения. Предложение направлено в министерство природы России.

"Популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время"

– доцент Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев