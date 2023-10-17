В Баку заявили о росте выработки электроэнергии

Опубликовано: 9:56, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан увеличил производство электроэнергии на 28,2 миллиона киловатт-часов в январе-сентябре 2023 года. Также выросла выработка из возобновляемых источников электроэнергии.

Азербайджан с начала текущего года увеличил производство электроэнергии, с января по сентябрь выработка составила 21,5 млрд кВт-ч, сообщил глава Минэнерго этой страны Парвиз Шахбазов.

На своей странице в «Х» он заявил, что в этом году республика экспортировала 1,8 млрд кВт-ч, а продала – почти 180 млн кВт-ч.

Министр также отметил, что выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии достигло 1,7 млрд кВт-ч. По его словам, ГЭС произвели 1,4 млрд кВт-ч, ВЭС – 44,6 млн кВт-ч, СЭС – 53,2 – млн кВт-ч, заводы по сжиганию твердых бытовых отходов – 170 млн кВт-ч.

Стоит добавить, что доля ВИЭ в общем производстве электроэнергии в стране с января по сентябрь составила 7,81%.