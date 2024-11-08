День энергии стартовал на COP29

На COP29 в Баку начался День энергии, мира, помощи и восстановления. Сегодня проходят министерская встреча и пресс-конференция Парвиза Шахбазова.

На климатической конференции ООН (COP29) в Баку стартовал День энергии, мира, помощи и восстановления.

Сегодня в рамках этого дня проходят министерская встреча по энергетическим инициативам и инвестиционный форум по вопросам перехода к энергетике для Центральной Азии.

Кроме того, в этот день состоится пресс-конференция руководителя министерства энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова.

Министр, выступая на инвестиционном форуме, заявил, что обсуждения в рамках COP29 укрепляют партнерство в области зеленой энергетики с Центральной Азией.

Кроме того, он отметил работу со странами региона и подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в реализации проектов в области возобновляемой энергетики.

"В этом контексте мы инициировали сотрудничество по стратегической инициативе реализации Зеленого энергетического коридора Центральная Азия – Азербайджан"

- Павриз Шахбазов

Шахбазов сказал, что коридор рассматривается как важное звено в большой единой "зеленой" энергетической платформе, связанной с коридорами Каспийское море-Красное море-Европа и Азербайджан-Турция-Европа.

По его словам, в эту концепцию входят транспортировка значительных объемов "зеленой" энергии и водорода из Азербайджана и Центральной Азии в Турцию и Европу, интеграция ключевых центров производства и потребления энергии.

Министр добавил, что крупные энергопроекты не только обеспечивают передачу энергии, но и формируют дорожную карту для стабильного и устойчивого будущего.

"Надеемся, что этот форум и обсуждения укрепят партнерство в области "зеленой" энергетики между странами Центральной Азии, Азербайджаном и инвесторами и внесут вклад в реализацию нашего совместного подхода"

- Парвиз Шахбазов

Азербайджанские инициативы в энергетике

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о характере и деталях вынесенных на COP29 предложений Азербайджана по зеленой энергетике.

"Это довольно амбициозные предложения, учитывая, что Азербайджан сам является нефтегазовой страной, у которой доля альтернативных источников энергии в общем производстве электроэнергии составляет пока что всего 6%. Добровольно принимать на себя обязанности по зеленой энергии в таких условиях – это действительно смело. Речь идет о нелегкой задаче, требующей затрат, дополнительных усилий, вовлечения кадров специалистов. Диверсификация энергетической деятельности в Азербайджане – это новая повестка дня республики", - прежде всего сказал он.

"И это не краткосрочная заявка, подготовленная непосредственно к COP29. Это долговременная ответственность перед самим собой по развитию энергетического сектора в соответствии с запросами времени. Может быть, предложенные Азербайджаном инициативы и не являются глобальным шагом, но во всяком случае они имеют большое значение для определенных групп государств и для решения экологической задачи, поставленными непосредственно перед участниками проекта", - продолжил Ровшан Ибрагимов.

Энергокоридор из Центральной Азии будет вехой в развитии региональной зеленой энергетики. "Технически ничего сложного в проекте нет – это кабель, который проложат по дну Каспийского моря с восточного берега в Азербайджан, а казахстанская и узбекская энергетическая системы синхронизированы еще с советского времени. Важно, что в генерацию энергии, которая будет поставлять по этому кабелю, будет вовлечено производство из возобновляемых источников. В Узбекистане этот сектор развивается активно, в Казахстане развита гидрогенерация. Поскольку уже подписано соглашение, дело остается только за реализацией проекта", - отметил экономист.

"Важно добавить, что этот коридор может быть запущен и в обратном направлении. Если в перспективе Казахстан и Узбекистан столкнутся с проблемами энергообеспечения, по кабелю реверсом может поставлять энергию Азербайджан. У Азербайджана, вполне возможно, возникнут излишки зеленой энергии со временем. Между тем уже через 6 лет нехватка в энергетике может наблюдаться в Казахстане, если не будут разрешены существующие проблемы (а строительство атомной электростанции вряд ли можно завершить за шесть лет). Так что проект принесет пользу всем участникам в любом случае", - подчеркнул Ровшан Ибрагимов.

"Для Азербайджана представляет особый интерес именно реверс, поскольку тогда мы впервые диверсифицируем энергетический экспорт в сторону Центральной Азии. Наши страны в последнее время доказали, что имеют возможность сотрудничать в разных сферах экономики, и зеленый энергокоридор станет еще одним шагом к дальнейшему сотрудничеству и диверсификации экономической активности между Азербайджаном и центральноазиатскими партнерами", - заключил эксперт.

COP29 в Баку

Напомним, COP29 стартовал 11 ноября в Баку. Конференция по климату продлится до 22 ноября. Подобное мероприятие впервые проходит на Южном Кавказе.

На конференцию прибыли руководители и представители ряда государств и организаций. 12 ноября состоялся саммит мировых лидеров, на котором обсуждалась климатическая повестка.