Азербайджан вложит в Карабах и Восточный Зангезур 3,8 млрд манатов

Опубликовано: 13:33, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В будущем году освобожденные территории Азербайджана ждут крупные инвестиции. На реконструкцию Карабаха и Восточного Зангезура будет направлено без малого 4 млрд манатов.

Минфин Азербайджана назвал сумму, которая в 2024 году будет направлена на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий - Карабаха и Восточного Зангезура.

Согласно сообщению ведомства, на восстановительные работы в освобожденных регионах пойдет почти 10,5% расходов государственного бюджета - 3,825 млрд манатов.

С начала текущего года на эти цели из бюджета Азербайджана было направлено 3,741 млрд. До конца года планируется еще выделение средств.