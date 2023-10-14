РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджан вложит в Карабах и Восточный Зангезур 3,8 млрд манатов

Азербайджан вложит в Карабах и Восточный Зангезур 3,8 млрд манатов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В будущем году освобожденные территории Азербайджана ждут крупные инвестиции. На реконструкцию Карабаха и Восточного Зангезура будет направлено без малого 4 млрд манатов.

Минфин Азербайджана назвал сумму, которая в 2024 году будет направлена на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий - Карабаха и Восточного Зангезура.

Согласно сообщению ведомства, на восстановительные работы в освобожденных регионах пойдет почти 10,5% расходов государственного бюджета - 3,825 млрд манатов.

С начала текущего года на эти цели из бюджета Азербайджана было направлено 3,741 млрд. До конца года планируется еще выделение средств.

В Лачин и Физули до конца года вернутся 7 тысяч азербайджанцев

В Лачин и Физули до конца года вернутся 7 тысяч азербайджанцев

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
920 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version