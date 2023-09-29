В Лачин и Физули до конца года вернутся 7 тысяч азербайджанцев

Азербайджан продолжает возвращать население в освобожденные районы. В этом году в родные места вернутся около 7 тыс человек.
До конца текущего года в Азербайджане вернуться в родные места, освобожденные от оккупации, смогут порядка 7 тыс вынужденных переселенцев, рассказал в пятницу председатель Госкомитета АР по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.
Планируется возвращение азербайджанского населения в два района, Лачинский и Физулинский, уточнил он.
Ранее сегодня азербайджанский лидер Ильхам Алиев объявил, что к 2025 году первые жители вернутся в город Зангилан.