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В Лачин и Физули до конца года вернутся 7 тысяч азербайджанцев

В Лачин и Физули до конца года вернутся 7 тысяч азербайджанцев
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджан продолжает возвращать население в освобожденные районы. В этом году в родные места вернутся около 7 тыс человек.

До конца текущего года в Азербайджане вернуться в родные места, освобожденные от оккупации, смогут порядка 7 тыс вынужденных переселенцев, рассказал в пятницу председатель Госкомитета АР по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

Планируется возвращение азербайджанского населения в два района, Лачинский и Физулинский, уточнил он.

Ранее сегодня азербайджанский лидер Ильхам Алиев объявил, что к 2025 году первые жители вернутся в город Зангилан.

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