Азербайджан готовит возвращение жителей в Ходжалы

Власти Азербайджана ведут подготовку к возвращению в родные места жителей Ходжалы.
Вопрос возвращения граждан обсуждался председателем Госкомитета АР по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшаном Рзаевым с представителями вынужденных переселенцев из Ходжалы.
На встрече обсуждалась реализация программы "Великое возвращение", в рамках которой азербайджанские граждане могут спустя многие годы вернуться в родные города, восстановленные после оккупации.
Незаконный сепаратистский режим в Карабахе прекратил свое существование после успешно проведенной ВС Азербайджана антитеррористической операции, теперь в регионе появились условия для мира и благополучия, для возвращения домой азербайджанского населения.
Ранее на этой неделе в Ходжалы была проведена встреча, посвященная вопросу реинтеграции армянского населения Карабахского района Азербайджана.