Азербайджан готовит возвращение жителей в Ходжалы

Опубликовано: 12:25, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Баку начинает подготовку к возвращению в Ходжалы вынужденных переселенцев. Возвращение жителей в родные края стало возможным после освобождения территорий Азербайджана и избавления от сепаратистского проекта Армении в Карабахе.

Власти Азербайджана ведут подготовку к возвращению в родные места жителей Ходжалы.

Вопрос возвращения граждан обсуждался председателем Госкомитета АР по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшаном Рзаевым с представителями вынужденных переселенцев из Ходжалы.

На встрече обсуждалась реализация программы "Великое возвращение", в рамках которой азербайджанские граждане могут спустя многие годы вернуться в родные города, восстановленные после оккупации.

Незаконный сепаратистский режим в Карабахе прекратил свое существование после успешно проведенной ВС Азербайджана антитеррористической операции, теперь в регионе появились условия для мира и благополучия, для возвращения домой азербайджанского населения.

Ранее на этой неделе в Ходжалы была проведена встреча, посвященная вопросу реинтеграции армянского населения Карабахского района Азербайджана.