Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянским населением Ханкенди, сегодня снова встретился, с его представителями. Такое сообщение по итогам мероприятия распространила администрация президента Азербайджана.
"На встрече, прошедшей в конструктивной обстановке, было выражено удовлетворение шагами, принятыми для решения вопросов, обсуждавшихся 21 сентября в городе Евлах, в частности, предоставлением гуманитарной помощи в кратчайшие сроки, возобновлением подачи топлива и электроэнергии"
– администрация президента
Рамин Мамедов рассказал о шагах, которые будут предприняты на следующем этапе.
Помощь пожилым одиноким жителям
Рамин Мамедов также сообщил, что в нескольких населенных пунктах пожилым одиноким армянским жителям была оказана первая медпомощь. В данный момент за их состоянием наблюдают врачи.
Было выдвинуто предложение обеспечить условия для встречи этих людей с представителями МККК, передать их родным или в подходящие медицинские учреждения.
Создание новой рабочей группы
В ходе встречи стороны договорились о проведении встречи и создании совместной рабочей группы с представителями, ответственными за коммунальную, медицинскую и иную гражданскую деятельность на данной территории, в том числе и в Ханкенди.
Группа создается для определения направлений деятельности, которой будут заниматься члены рабочей группы по решению социально-гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов. Напомним, эту группу возглавляет вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.
Полевой госпиталь
На встрече обсуждалась и тема полевого госпиталя, который планируется открыть недалеко от Ханкенди либо в направлении Ходжалы.
В частности, прозвучало предложение о том, чтобы медицинские услуги в нем были организованы медперсоналом азербайджанского и армянского происхождения.
Еще одна инициатива предполагает формирование полевой службы обеспечения питанием с азербайджанским и армянским персоналом.
Медицинская помощь
В ходе встречи была также заявлена готовность предоставить необходимую медпомощь людям с хроническими тяжелыми заболеваниями или тем, кому нужна операция.
Говорилось и о большом значении создания мобильных совместных врачебных бригад, в составе которых будут действовать медработников азербайджанского и армянского происхождения: они будут оказывать услуги одиноким и нуждающимся в медпомощи людям, проживающим в отдаленных селах.
Визиты активистов армянского происхождения в Баку
Было обращено особое внимание на предложение проводить визиты общественных активистов и представителей гражданского общества армянского происхождения, живущих в Карабахском экономическом районе: речь идет о поездках в Баку или другие города Азербайджана.
Было отмечено, что подобные инициативы играют серьезную роль в создании платформы для диалога гражданского общества и представляют собой меры по построению доверия.
Следующая встреча
Кроме того, была достигнута договоренность об организации уже в ближайшее время новой встречи. На ней будет обсуждаться уже сделанное и решаться направления дальнейших шагов.