Опубликовано: 17:35, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Ходжалы прошла уже вторая встреча Рамина Мамедова, ответственного за контакты с жителями Ханкенди армянского происхождения, с представителями армян Ханкенди. Первое такое мероприятие состоялось в Евлахе. В Администрации президента Азербайджана подробно рассказали об итогах встречи.

Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянским населением Ханкенди, сегодня снова встретился, с его представителями. Такое сообщение по итогам мероприятия распространила администрация президента Азербайджана.

"На встрече, прошедшей в конструктивной обстановке, было выражено удовлетворение шагами, принятыми для решения вопросов, обсуждавшихся 21 сентября в городе Евлах, в частности, предоставлением гуманитарной помощи в кратчайшие сроки, возобновлением подачи топлива и электроэнергии"

– администрация президента

Рамин Мамедов рассказал о шагах, которые будут предприняты на следующем этапе.

Помощь пожилым одиноким жителям

Рамин Мамедов также сообщил, что в нескольких населенных пунктах пожилым одиноким армянским жителям была оказана первая медпомощь. В данный момент за их состоянием наблюдают врачи.

Было выдвинуто предложение обеспечить условия для встречи этих людей с представителями МККК, передать их родным или в подходящие медицинские учреждения.

Создание новой рабочей группы

В ходе встречи стороны договорились о проведении встречи и создании совместной рабочей группы с представителями, ответственными за коммунальную, медицинскую и иную гражданскую деятельность на данной территории, в том числе и в Ханкенди.

Группа создается для определения направлений деятельности, которой будут заниматься члены рабочей группы по решению социально-гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов. Напомним, эту группу возглавляет вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

Полевой госпиталь

На встрече обсуждалась и тема полевого госпиталя, который планируется открыть недалеко от Ханкенди либо в направлении Ходжалы.

В частности, прозвучало предложение о том, чтобы медицинские услуги в нем были организованы медперсоналом азербайджанского и армянского происхождения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще одна инициатива предполагает формирование полевой службы обеспечения питанием с азербайджанским и армянским персоналом.

Медицинская помощь

В ходе встречи была также заявлена готовность предоставить необходимую медпомощь людям с хроническими тяжелыми заболеваниями или тем, кому нужна операция.

Говорилось и о большом значении создания мобильных совместных врачебных бригад, в составе которых будут действовать медработников азербайджанского и армянского происхождения: они будут оказывать услуги одиноким и нуждающимся в медпомощи людям, проживающим в отдаленных селах.

Визиты активистов армянского происхождения в Баку

Было обращено особое внимание на предложение проводить визиты общественных активистов и представителей гражданского общества армянского происхождения, живущих в Карабахском экономическом районе: речь идет о поездках в Баку или другие города Азербайджана.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Было отмечено, что подобные инициативы играют серьезную роль в создании платформы для диалога гражданского общества и представляют собой меры по построению доверия.

Следующая встреча

Кроме того, была достигнута договоренность об организации уже в ближайшее время новой встречи. На ней будет обсуждаться уже сделанное и решаться направления дальнейших шагов.