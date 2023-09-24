В Ханкенди начал гореть азербайджанский свет

Как рассказали в Администрации президента Азербайджанской Республики, город Ханкенди в Шушинском районе республики был подключен сегодня к национальной энергосистеме. Ранее он был отключен от энергосистемы Республики Армения, по которой нелегально получал электричество на протяжении более 30 лет.
В Администрации президента подчеркнули, что национальное энергоснабжение Ханкенди является одним из этапов экстренного гуманитарного обеспечения горожан, установленных по результатам прошедшей в Евлахе в четверг беседы между властями Азербайджана и членами не имеющей гражданства армянской общины Карабахского экономического района.
"В Ханкенди уже горит азербайджанский свет"
– Администрация президента Азербайджана
Ханкенди с сегодняшнего вечера получает электричество через подстанцию "Шуша". Подстанция работает в течение более чем двух лет, в 2021 году ее запускал лично президент Ильхам Алиев. Для питания города в "Шуше" увеличены передающие мощности.
Отметим, что компания Azərenerji начала устанавливать опоры ЛЭП для подключения Ханкенди к азербайджанской энергосистеме вечером 19 сентября, когда еще продолжалась антитеррористическая операция ВС Азербайджана. Благодаря заблаговременному старту работы были завершены в течение пяти дней. Параллельно, уже по завершении операции и ликвидации сепаратистского режима, специалисты Azərenerji и Azerishiq проверили работоспособность местной энергосети, и сегодня по проводам из Шуши в Ханкенди был пущен ток.