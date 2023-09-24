Агдере перешел под контроль ВС Азербайджана

Опубликовано: 20:26, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно публикуемых в соцсетях сообщениям и видеороликам, Агдере перешел под полный контроль Азербайджана – на въезде в город развевается азербайджанский флаг, а азербайджанские войска проводят изъятие вооружений с позиций ВС Армении и НВФ, покинувших Агдере.

Последняя часть Тертерского района Азербайджана, ранее находившаяся в зоне временного размещения российских миротворцев – город Агдере – перешла сегодня под полный контроль азербайджанских войск. В соцсетях появилось видео, как азербайджанский воин вешает флаг Азербайджанской Республики на въезде в город.

В дни 44-дневной войны азербайджанская освободительная армия остановилась всего в нескольких километрах от Агдере, освободив соседние поселки Талыш и Суговушан. Рядом с городом находились одни из самых укрепленных боевых позиций оккупационных сил Армении, через Агдере проходила наиболее удобная для доставки подкреплений в Ханкенди дорога. Прорыв фронта в этом месте обеспечил Азербайджану контроль над этой дорогой, а оккупанты тем самым лишились лучшего маршрута для снабжения войск.

Продвижение к Агдере было остановлено только благодаря капитуляции Армении в Карабахской войне в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Антитеррористическая операция 19-20 сентября 2023 года сделала возможным скорейшее восстановление конституционного строя в городе и вывод из него вооруженных боевиков. Отныне в Агдере сможет вернуться нормальная мирная жизнь.

Сегодняшние ролики в соцсетях демонстрируют, как, с одной стороны, последние соединения ВС Армении и НВФ покидают Агдере, а с другой стороны, как в город въезжают азербайджанские войска. Конечно, предстоит большая работа по восстановлению города – все находящееся в нем оружие необходимо изъять, мины разминировать, боевиков выдворить либо обезвредить, мирное население, имеющее право жить в Азербайджане, паспортизировать, а внутренне перемещенным гражданам создать условия для возвращения домой.

Но самое главное – восстановление конституционного строя в Агдере – уже сделано. Вскоре то же самое произойдет и в других городах бывшей зоны временного размещения российских миротворцев. Теперь вся эта земля будет полноценной частью Карабахского экономического района Азербайджана без каких-либо зон и исключений.