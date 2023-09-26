ВС Азербайджана поднимают флаг страны в селах под Агдере

Опубликовано: 12:49, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще два села под Агдере украсил сегодня азербайджанский флаг. ВС Азербайджана взяли под контроль Агдеринский район и устанавливают флаг республики во всех населенных пунктах.

Азербайджанские военные сегодня подняли государственный флаг Азербайджана в двух селах Агдеринского района.

Флаг Азербайджана был водружен, согласно видео, распространенным в социальных сетях, в селе Сырхавенд и в селе Баллыгая. Таким образом, Азербайджан продолжает устанавливать контроль над населенными пунктами Агдеринского района.

До недавнего времени эти территории находились в зоне временного размещения российских миротворцев. Локальная антитеррористическая операция Азербайджана в Ханкенди позволила вывести армянских боевиков, теперь в Агдеринском районе полностью восстановлен контроль Азербайджана.