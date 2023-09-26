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ВС Азербайджана поднимают флаг страны в селах под Агдере

ВС Азербайджана поднимают флаг страны в селах под Агдере
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Еще два села под Агдере украсил сегодня азербайджанский флаг. ВС Азербайджана взяли под контроль Агдеринский район и устанавливают флаг республики во всех населенных пунктах.

Азербайджанские военные сегодня подняли государственный флаг Азербайджана в двух селах Агдеринского района.

Флаг Азербайджана был водружен, согласно видео, распространенным в социальных сетях, в селе Сырхавенд и в селе Баллыгая. Таким образом, Азербайджан продолжает устанавливать контроль над населенными пунктами Агдеринского района.

До недавнего времени эти территории находились в зоне временного размещения российских миротворцев. Локальная антитеррористическая операция Азербайджана в Ханкенди позволила вывести армянских боевиков, теперь в Агдеринском районе полностью восстановлен контроль Азербайджана.

Агдере перешел под контроль ВС Азербайджана

Агдере перешел под контроль ВС Азербайджана

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