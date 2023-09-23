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В Ханкенди отправились бензовозы с так нужным Карабаху горючим

В Ханкенди отправились бензовозы с так нужным Карабаху горючим
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Два бензовоза, цистерна одного из которых доверху заполнена бензином, а второго – дизельным топливом, сегодня днем выехали из Агдама и взяли курс на Ханкенди.

Два тяжелых бензовоза государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR сегодня вышли в свою первую поездку по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди, чтобы доставить в Карабахский экономический район страны так нужное его населению топливо.

Один из автомобилей перевозит бензин, другой – дизельное топливо, передает АЗЕРТАДЖ.

Топливо отправлено в соответствии с итогами встречи в Евлахе, на которой представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана заявили об особой потребности в топливе. Власти Азербайджана приняли решение оперативно обеспечить топливом потребности экстренной медицинской помощи и пожарных служб.

Решать проблемы Карабаха будет рабочая группа

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