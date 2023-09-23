Решать проблемы Карабаха будет рабочая группа

Опубликовано: 13:47, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджане создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе.

В Азербайджане по поручению президента страны Ильхама Алиева создана рабочая группа, которую возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев, сообщили в Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Основная задача новой рабочей группы - решение социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском экономическом регионе страны. В нее вошли представители Минэкономики, труда и социальной защиты населения, Минсельхоза, МВД, Минздрава, науки и образования Азербайджана, а также "Азерэнержи", "Азеришыг", "Азеригаз", Госагентства автомобильных дорог и других ведомств, передает АЗЕРТАДЖ.

Координировать работу группы будет штаб по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики, говорится в сообщении.