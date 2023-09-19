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Баку снова предложил армянскому населению Карабаха обсудить реинтеграцию

Баку снова предложил армянскому населению Карабаха обсудить реинтеграцию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Баку призвал армянское население, которое живет в Карабахе, провести встречу в Евлахе для обсуждения вопросов реинтеграции.

Администрация президента Азербайджана обнародовала приглашение представителей армянского населения, проживающего в Карабахе провести встречу в Евлахе для обсуждения вопросов реинтеграции.

Отметим, что ранее подобные предложения также поступали, однако получали отказ.

Ранее администрация президента Азербайджана заявила о том, что для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.

Баку: цели и задачи операции в Карабахе близки к выполнению

Баку: цели и задачи операции в Карабахе близки к выполнению

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