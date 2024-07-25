Ультрасовременный курорт появится на «Архызе»

Спускаться на лыжах прямо от порога номера смогут туристы строящегося на «Архызе» курорта под названием «Лунная поляна». Помимо гостиниц и вилл, здесь также будет оборудовано множество кафе и ресторанов, а также центры по восстановлению здоровья.

Более 30 млрд рублей вложит инвестор в создание нового ультрасовременного курорта в особой экономической зоне «Архыз». Планируется, что открытие состоится в 2036 году.

Отели курорта под названием «Лунная поляна» будут отличаться уникальной системой Ski-in & Ski-out, которая позволяет осуществлять спуски на лыжах прямо от дверей номера. Кроме того, на территории курорта будет возведен гостиничный комплекс в окружении вилл.

«Также курорт «Лунная поляна» предложит посетителям термальные источники, банный комплекс с открытыми бассейнами, искусственное озеро для релаксации, а также торговый променад с различными магазинами, уютными кофейнями и изысканными ресторанами»

– сообщает пресс-служба курорта «Архыз».

Отметим, что инвестиции в развитие курорта позволят создать мощный туристический центр, который привлечет как отдыхающих из разных уголков России, так и иностранных гостей. Этот проект станет не только местом для активного и комфортного отдыха, но и способствует развитию туристической индустрии в регионе, созданию новых рабочих мест и стимулированию экономического роста.

