Турецкая Аланья не выдерживает конкуренции

Турецкий курорт Аланья фиксирует низкое количество гостей из России, на фоне дефицита туристов бизнес терпит убытки.
"Из-за снижения числа российских туристов в Алании сезон проходит ниже ожиданий. Представители туристического сектора Алании призвали более лояльно относиться к рабочим, которые трудятся в течение долгих рабочих часов, чтобы избежать проблемы квалифицированных кадров и обеспечить непрерывность работы сектора"
– газета Aydınlık
Отели Бодрума, находящегося на Эгейском побережье, уже начали увольнять сотрудников, чтобы уйти от разорения по итогу сезона. На турецких курортах этим летом меньше не только иностранцев, но и местных туристов - сказывается инфляция и обвал лиры. Отдохнуть дешевле на море можно в других странах: Египет, Черногория, ОАЭ, признали в Фонде развития туризма Алании.
При этом, если ситуация на курортах Эгейского побережья критическая, то в Алании отели заполнены более чем на 80%, здесь сокращать персонал, как это делают в середине летнего сезона в Бодруме и Кемере, не планируется.
"Разница между нами и Эгейским побережьем заключается в том, что мы больше привлекаем иностранных гостей и действуем несколько более взвешенно в вопросах повышения тарифов. Уровень заполняемости наших отелей в регионе находится в диапазоне 80-95%"
– президент Ассоциации туристических операторов Конаклы Али Оркан