Турецкая Аланья не выдерживает конкуренции

Опубликовано: 12:23, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристов из России в Аланье этим летом мало. Неудачный сезон связан с выросшими ценами на отдых. Даже местные предпочитают отдыхать в более бюджетных Египте, Черногории, ОАЭ.

Турецкий курорт Аланья фиксирует низкое количество гостей из России, на фоне дефицита туристов бизнес терпит убытки.

"Из-за снижения числа российских туристов в Алании сезон проходит ниже ожиданий. Представители туристического сектора Алании призвали более лояльно относиться к рабочим, которые трудятся в течение долгих рабочих часов, чтобы избежать проблемы квалифицированных кадров и обеспечить непрерывность работы сектора"

– газета Aydınlık

Отели Бодрума, находящегося на Эгейском побережье, уже начали увольнять сотрудников, чтобы уйти от разорения по итогу сезона. На турецких курортах этим летом меньше не только иностранцев, но и местных туристов - сказывается инфляция и обвал лиры. Отдохнуть дешевле на море можно в других странах: Египет, Черногория, ОАЭ, признали в Фонде развития туризма Алании.

При этом, если ситуация на курортах Эгейского побережья критическая, то в Алании отели заполнены более чем на 80%, здесь сокращать персонал, как это делают в середине летнего сезона в Бодруме и Кемере, не планируется.

"Разница между нами и Эгейским побережьем заключается в том, что мы больше привлекаем иностранных гостей и действуем несколько более взвешенно в вопросах повышения тарифов. Уровень заполняемости наших отелей в регионе находится в диапазоне 80-95%"

– президент Ассоциации туристических операторов Конаклы Али Оркан