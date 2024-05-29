Российский турист скончался на отдыхе в Аланье

Турист из России умер, отдыхая на одном из самых популярных курортов в Турции. Мужчине стало плохо, когда он находился на пляже.

В воскресенье, 6 октября, на курорте Аланья в Турции скончался турист из России. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Согласно предварительной информации, загорая на лежаке у моря, 55-летний мужчина почувствовал недомогание.

В отель, расположенный в районе Окурджалар, прибыла скорая. Она доставила путешественника в больницу, однако врачам не удалось спасти его.

Тело мужчины направили на судмедэкспертизу.