Российское консульство подтвердило смерть туристки в отеле Аланьи

Дипломатическое представительство РФ в Турции подтвердило смерть российской туристки в одной из гостиниц Алании. По предварительной информации, россиянка скончалась по естественным причинам.

Факт смерти российской туристки на турецком курорте в Алании подтвердили в генеральном консульстве РФ.

В дипломатическом представительстве заявили, что по факту происшествия будет проведена медэкспертиза. Предварительно следов насильственной смерти на теле погибшей не было обнаружено.

"25 мая в номере одного из отелей Алании обнаружено тело гражданки России, прибывшей 12 мая в Турцию с туристическим целями. По предварительным оценкам полиции и медицинских работников, россиянка скончалась по естественным причинам. Окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы будут получены позднее"

– Генконсульство РФ

Сообщается, что консульство связалось с родственниками туристки и готово помочь в оформлении документов и отправки тела в Россию.

Ранее СМИ Турции сообщали, что тело 39-летней россиянки Александры Тепляковой было найдено в номере отеля в Алании, куда она приехала отдыхать.

Работник отеля заметили, что гостья долго не покидала номер и решили проверить все ли с ней в порядке. Теплякова была найдена в неподвижном состоянии. Приехавшие на место происшествия скорая и полиция констатировали смерть туристки.