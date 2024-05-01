Вестник Кавказа

Россиянка умерла в Анталье - тело нашли в номере отеля

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российскую туристку, отдыхавшую в Анталье, обнаружили мертвой в номере отеля. Комнату открыли после того, как женщина долго не выходила.

На турецком курорте в Анталье скончалась 39-летняя россиянка, тело туристки нашли в номере отеля, передает местная газета Sabah.

"Сотрудники отеля в районе Каргыджак в Аланье забеспокоились после того, как 39-летняя Александра Теплякова долго не покидала номер. Они открыли номер сами и обнаружили туристку лежащей без движения"

– издание

В отель была вызвана скорая помощь, медики зафиксировали смерть российской туристки. Причина смерти женщины будет установлена, тело направлено на судмедэкспертизу. По факту  произошедшего проводится проверка.

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