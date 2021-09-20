В Москве отметили столетие Нафи Джусойты

Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев:
Мероприятия проходят и в Южной Осетии, и в Северной Осетии, и в Москве. Нафи Джусойты был Человеком с большой буквы, очень скромным и очень талантливым, опередившим свою эпоху. Вклад этого ученого, фронтовика, воспитателя в советскую науку, в российскую науку и в Южную Осетию трудно переоценить.
Председатель Союза писателей Северной Осетии Борис Хозиев:
Я знал Нафи Джусойты с 1976 года, когда к нам, студентам филологического факультета пришел живой классик. Он очень просто себя вел, доступно говорил, и мы его все полюбили. Потом он часто приходил к нам, делился знаниями, читал свои стихи, стихи своих ровесников, друзей - Кайсына Гулиева, Расула Гамзатова, Расула Гамзатова, Алима Кешокова.
Какой бы жанр мы ни взяли - поэзия, проза, драматургия, художественный перевод, публицистика, литературная критика, филология - везде он оставил яркий след. Недавно при поддержке президента Южной Осетии вышел 55-й том полного собрания сочинений Нафи Джусойты, еще должно выйти 5 томов. Всего будет 60 томов. Даже у русских классиков - Тургенева, Некрасова - нет такого количества произведений. Сестра Нафи Джусойты, и те, кто помогал ей составлять сборник, совершили просто творческий подвиг, поскольку исследователям не придется разыскивать эти тома в разных изданиях, газетах, журналах. Это литературное наследие обогатило не только нашу национальную литературу, но всей России
- председатель Союза писателей Северной Осетии.
Нафи успешно прошел все три этапа становления - лирический, лиро-эпический и эпический – и полноправно вошел в дружную семью классиков. Он написал четыре романа, и первый из них, ”Кровь предков”, оказался первым историческим романом вообще в осетинской литературе. Он также написал блестящую драму в стихах. В области художественного перевода Нафи тоже сделал очень много. Вершиной его переводческого искусства стал перевод ”Евгения Онегина” Пушкина на осетинский язык в 1953 году.
- Борис Хозиев.
Нафи Джусойты был блестящим публицистом, защищал пером интересы своей малой Родины, Южной Осетии. За это его лишили звания академика Академии наук Грузии. Он много занимался языковыми проблемами, оставил блестящие работы по языкознанию. Если двумя словами дать оценку его творчеству, я бы сказал о вдохновляющей красоте творчества Нафи Джусойты.
- Хозиев.