Турция обвинила Европарламент в невежестве

Опубликовано: 13:27, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Турции назвал резолюцию Европарламента по Карабаху символом невежества и не воспринимает ее всерьез. Там напомнили об усилиях Анкары по нормализации отношений Баку и Еревана.

МИД Турции опубликовал заявление, в котором говорится, что Анкара не воспринимает всерьез резолюцию депутатов Европарламента по ситуации в Карабахе. В ведомстве заявили, что резолюция принята популистами.

"Эта резолюция является символом безответственности, предвзятости, предубеждений и невежества. Мы осуждаем направленную против нашей страны резолюцию, основанную на дискурсе группы членов Европарламента, являющихся популистами и апологетами дискриминации, многие годы ищущих необоснованные обвинения и утверждения в наш адрес"

- МИД Турции

В министерстве заявили, что считают «системной слабостью» появление подобных резолюций и не воспринимают их всерьез.

В Анкаре также рассказали, что состав Европарламента пополняют популисты, расисты, исламофобы и люди, выступающие против интеграции и мультикультурализма, срок полномочий которых скоро истекает. Там выразили надежду, что новый состав будет разумным и конструктивным.

Кроме того, в Турции напомнили, что Анкара прилагает большие усилия по нормализации отношений с Ереваном, а также посредничестве между Арменией и Азербайджаном.