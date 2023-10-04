Турция назвала самого ценного кандидата в Евросоюз

Опубликовано: 15:47, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анкара усилит работу над продвижением реформ тех сфер, улучшение которых необходимо для вступления в ЕС. Но это произойдет только после того, как ЕС проявит справедливость в отношении Турции.

Постпред Турции при Евросоюзе заявил о том, что официальная Анкара ускорит и интенсифицирует реформы, которые требуются для соответствия требованиям ЕС, но только после того, как европейская семья начнет справедливо относиться к республике.

«Мы сможем гораздо быстрее, чем многие кандидаты на вступление, выполнить все критерии, требуемые для членства в ЕС»

– постпред Турции при ЕС Фарук Каймакчи.

Далее он подчеркнул, что его страна является наиболее важным из все стан-кандидатов для вступления в ЕС.