Евросоюз готовится принять 10 стран

Опубликовано: 21:04, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Боррель заявил, что ЕС должен быть готов принять 10 государств, в том числе Украину. Он также предложил установить сроки приема новых членов Евросоюза.

Евросоюзу следует готовиться к масштабному расширению, новыми членами могут стать 10 стран, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Идея расширения витала над нашей дискуссией. Украина должна стать новым членом ЕС, Западные Балканы тоже. <…> Я думаю, было бы хорошо определить политические цели, чтобы придать импульс процессу. Это относится и к нам, поскольку мы должны быть готовы к приему 10 новых членов ЕС. В этих условиях определение некого горизонта, временных рамок приема позволит сосредоточить усилия стран ЕС и стран - кандидатов"

– Боррель

Кроме того, после сегодняшней неформальной встречи глав МИД ЕС, Боррель сообщил, что примерно через месяц планируется организовать встречу глав МИД ЕС с главами МИД стран Западных Балкан по данному вопросу.

Отметим, что ранее на этой неделе о вероятном расширении ЕС к 20230 году говорил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Сегодня кандидатами в ЕС являются восемь государств, старейший кандидат - Турция, самый молодой - Украина. Также в списке Албания, Сербия, Северная Македония, Черногория, Молдавия, Босния и Герцеговина. Рассматривается вопрос о присвоении кандидатского статуса Грузии. Кроме того, еще одним кандидатом может стать Косово.

Последнее расширение объединения произошло 10 лет назад, тогда ряды ЕС пополнились Хорватией. На данный момент в ЕС входят 27 стран