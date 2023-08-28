Евросоюз может расшириться к 2030 году

Опубликовано: 11:35, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ближайшее расширение ЕС может произойти к 2030 году. По мнению Шарля Мишеля, расширение входит в число главных задач Евросоюза.

И страны ЕС, и кандидаты в объединение должны быть готовы к расширению Евросоюза к 2030 году, следует из проекта выступления председателя Евросовета Шарля Мишеля на открытии XVIII Международного стратегического форума, который пройдет в Словении. Выдержки из текста выступления опубликованы в британском издании Financial Times.

"Если мы хотим, чтобы нам доверяли, мы должны говорить о сроках. Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель <...>. Мы с обеих сторон должны быть готовы к расширению к 2030 году. Теперь мы должны рассматривать расширение как одну из наших главных задач. И для ЕС, и для его будущих государств-членов"

– проект речи

Мишель отмечает, что такие цели являются амбициозными, но необходимыми, так как демонстрируют серьезный настрой ЕС.

"Окно возможностей открыто. Нам нужно действовать соответственно"

– проект речи

В настоящее время официально претендуют на вступление в Евросоюз следующие страны: Украина, Турция, Черногория, Сербия, Албания, Молдавия, Северная Македония.

Самый давний кандидат - Турция, она ожидает вступления в Евросоюз с 2005 года.