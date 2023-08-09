Грузия потребовала от ЕС статус кандидата

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Грузия не должна вымаливать статус кандидата на вступление в Евросоюз, в то время как уступающие ей Украина и Молдова уже готовы влиться в семью европейских стран. Об этом заявил спикер парламента Грузии.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о том, что Еврокомиссия и Евросовет должны предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, такое решение было бы справедливым.

Парламентарий аргументировал свою позицию тем, что согласно уровню выполнения 12 условий для получения статуса, Грузия объективно опережает Украину и Молдову, которые уже стали странами-кандидатами на вступление в ЕС.

"Надеюсь, у Еврокомиссии будет справедливая рекомендация, а у Евросовета – справедливое решение. Нельзя вынуждать грузинский народ, который является лидером среди трех стран, вымаливать статус кандидата... Справедливое решение может быть только одно: Грузия должна быть на одном уровне с Украиной и Молдовой"

– Шалва Папуашвили

В то же время он не исключил, что руководство ЕС примет «несправедливое решение».

Грузия уже выполнила требования ЕС

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе подчеркнул, что Грузия довольно давно опережает других участников партнерских программ ЕС по соблюдению европейских стандартов.

"Независимые западные эксперты отмечают, что Грузию по ее параметрам и индексам нельзя сравнивать ни с Украиной, ни с Молдавией. Еще в прошлом году, когда речь шла о статусе, на Западе отмечали, что Грузия более достойна иметь статус кандидата, чем Молдова и Украина. Недавно к нам приезжал министр иностранных дел Дании, и он признал, что еще до того, как решили дать статус Украине и Молдове, в ЕС знали, что Грузия по своим показателям и реформам значительно их опережает", - сказал он.

"И ООН, и Всемирный Банк ставят Грузию на 17-е место в мире по транспарентности и добросовестности действий правительства. То есть мы опережаем по этим параметрам 15 стран-членов Евросоюза и многие другие государства. По антикоррупционному индексу Грузия на 32 месте в мире, впереди всех стран постсоветского пространства и Восточной Европы кроме Эстонии, которая стоит на 31 месте. А где Украина и Молдова? В десятом-одиннадцатом десятке. И тут, конечно же, встает вопрос: а почему Грузии не дают статус кандидата?", - обратил внимание эксперт.

"Дело в том, что команде Михаила Саакашвили и ее западным лоббистам удалось создать представление о Грузии, будто ею управляет "российский олигарх" Бидзина Иванишвили, выполняющий приказы Владимира Путина. Это чистейшая ложь, как ложь и то, что Саакашвили кто-то пытается погубить в больнице. Страсбургский суд недавно постановил, что Саакашвили никто не мучает, это он сам, когда хочет, голодает. Однако вердикт суда не мешает CNN показывать передачи, как Саакашвили теряет сознание. И негативный имидж Грузии поддерживается такими вбросами", - констатировал Петре Мамрадзе.

"Самое смешное – что кандидатский статус ничего на самом деле не дает. Абсолютно ничего. Турция является кандидатом в члены ЕС больше четверти века. А оппозиция у нас раздувает это как проблему – дадут ли кандидатский статус Грузии или не дадут. Есть более важные дела, скажем, недавно Ираклий Гарибашвили летал в Китай, и в Пекине договорились, что Китай будет стратегическим партнером Грузии. Это большое, серьезное дело. А кандидатский статус ЕС – это как та морковка, которую ослу вешают перед носом, чтобы он шел", - заключил он.