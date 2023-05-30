Демарш Евросоюза Грузии из-за России: чего добивается ЕС?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии негативно восприняли демарш, заявленный накануне послом ЕС в Тбилиси. И власть, и оппозиция в Тбилиси выразили недоумение в связи с требованиями Брюсселя.

Власти Грузии, а также оппозиция, раскритиковали демарш, выраженный накануне Евросоюзом Тбилиси из-за возобновления авиарейсов с Россией.

Грузия действует исходя из национальных интересов

Так, генсек правящей партии "Грузинская мечта" напомнил, что Грузия не входит в состав ЕС, решения ее правительства основаны только на национальных интересах. Каха Каладзе пояснил, что закрытие грузинского неба для России причинило бы ущерб жителям страны.

Политик обратил внимание на то, что Грузия изначально заявляла о нежелании присоединяться к антироссийским санкциям.

"Мы независимое государство, суверенная страна, которая стремится в Европу, и у нас есть желание, чтобы произошла европейская интеграция. Когда Грузия будет иметь статус, когда Грузия станет государством-членом Европейского Союза, мы будем принимать решения, которые входят в общие интересы"

– Каха Каладзе

Сайт мэрии Тбилиси

Генсек "Мечты" добавил, что не видит никакой связи между прямым авиасообщением и сближением с Россией, ведь ранее граждане как РФ, так и Грузии без проблем въезжали в страну через Верхний Ларс или через третьи страны.

Стратегическое терпение

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя текущую ситуацию, пояснил, что Грузия с 2012 года реализует такой подход, как стратегическое терпение - и за счет него все это время в стране был мир. По словам политика, он не намерен менять устоявшееся поведение, так как Грузии не нужна турбулентность.

Говоря же об отношении Тбилиси к антироссийским рестрикциям, он напомнил, что как ЕС, так и США, несмотря на свои заявления, продолжают вести торговлю с Россией, однако требуют, чтобы Грузия ввела санкции.

"Товарооборот Грузии с Россией в год составляет менее одного миллиарда долларов. В прошлом году Евросоюз платил России один миллиард евро в день. Наше влияние на Россию в случае экономических санкций составило бы 0,3%, а вот на нашу экономику оно было бы очень значительным"

– Ираклий Гарибашвили

Сайт "Грузинской мечты"

ЕС требует от Грузии ввести санкции против России

Лидер "Мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что, устраивая демарш, Брюссель пытается вынудить Тбилиси ввести санкции против Москвы. На это Грузия пойти не может, так как это имело бы негативные последствия прежде всего для грузинской экономики и безопасности.

"Когда ты вводишь санкции против кого-то, цель в том, чтобы наказать его. А когда, вводя санкции, ты наказываешь свою собственную страну и народ, - это, конечно, абсурд"

– Ираклий Кобахидзе

Что думает оппозиция?

Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили выразил недоумение в связи с основаниями для недовольства, которое ЕС испытывает в отношении Грузии.

"Если бы послы заявили о демарше из-за поляризации и судебной системы, это было бы более понятно для населения, чем из-за восстановления полетов, в которых правительство может иметь косвенное участие в плане предоставления лицензии"

– оппозиционер

Грузия не получит статус кандидата в ЕС

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил мнение, что демарш ЕС служит сигналом того, что Брюссель в принципе не собирается давать Грузии даже этот символический статус кандидата в Евросоюз. "Много раз отмечалось, что еще раньше Грузия была гораздо более готова к получению статуса, чем Молдавия и Украина. Сейчас об этом заявлял министр иностранных дел Дании, да и многие другие честно говорили об этом", - отметил он.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"И уже есть достаточно прямой ответ правящей группировки - премьер-министр выступил, выступили и от партии, и от большинства в парламенте, и сказали, что это неприемлемо для Грузии, ибо получается абсурд. В свое время Россия в одностороннем порядке прекратила полеты, Грузия же сохраняла их всегда, и никогда по этому поводу не было никаких нареканий. А сейчас Россия, опять же в одностороннем порядке, ведь никто в Грузии этого не просил, и правительство тем более, восстановила и полеты, и безвизовый режим для Грузии. Что же получается, сейчас Грузия должна вдруг все это запрещать? Это абсурдно. Абсурдно и говорить о том, что эти полеты как-то изменят вектор развития Грузии, ведь миллионы человек попадали в Грузию другими путями, сухопутным путем или приезжали в Ереван, потом в Грузию, или в Стамбул, Баку, и это не вызывало никаких вопросов", - выразил недоумение эксперт.

Грузию не примут в НАТО

Петре Мамрадзе подчеркнул, что никто никогда и не собирался принимать Грузию в Евросоюз или в НАТО. "Я много лет общаюсь с представителями Евросоюза и НАТО, и у нас всегда откровенные, конечно, кулуарные, неофициальные, но откровенные, разговоры. Об этом вообще речи нет, и в западной прессе немало об этом писалось", - пояснил он.

Максимум возможного - это символические жесты, на уровне "вы хорошо развиваетесь, вот вам статус статус аспиранта НАТО, а через три года - аспирант с плюсом", отметил руководитель Института стратегии управления. "Меж тем, не раз были заявления на уровне Барака Обамы в свое время, других деятелей, что они ни при какой погоде Грузию в НАТО не примут. Сейчас то же самое - с Евросоюзом. За этими символическими статусами ничего за ней не стоит. Но символика имеет политическую нагрузку", - уточнил эксперт.

Грузия отказывается вводить санкции против России

Эксперт напомнил, что Тбилиси занимает твердую позицию по экономическим санкциям против России, отказываясь вводить их, ведь они серьезно ударят по грузинской экономике, что вызовет недовольство у населения, а Россия их просто не ощутит.

"Грузия не готова отказаться от поставок своей продукции в Россию - кто еще ее купит? А как потом быть с дефицитом бюджета? Так что санкции были бы абсурдом, на этом правительство настаивает, и правильно делает. Поэтому едва ли ЕС введет по этому поводу санкции против Грузии - такой шаг будет уже далеко за пределами здравого смысла"

– Петре Мамрадзе