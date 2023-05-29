Грузия получила демарш от ЕС за восстановление авиасообщения с Россией

Опубликовано: 19:26, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Недовольство Евросоюза восстановлением прямых полетов между Грузией и РФ вылилось в официальный демарш. Его передал грузинскому вице-премьеру посол ЕС в Тбилиси.

ЕС выразил Грузии официальный демарш в связи с восстановлением прямого авиасообщения страны с Россией. Его передал посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский - вице-премьеру, главе Минэкономики Левану Давиташвили.

Европейский дипломат подчеркнул, что согласие с демаршем выразили все страны ЕС - в общей сложности 27 государств. По его словам, они сожалеют, что Тбилиси согласился на инициативу Москвы.

"Мы передали, что это решение противоречит единогласному решению 27 стран-членов ЕС не иметь прямого авиасообщения с Россией, не допускать пересечения воздушного пространства Евросоюза российскими самолетами"

– Павел Герчинский

Посол обратил внимание на обеспокоенность Брюсселя решением правительства Грузии, которое идет вразрез с политикой ЕС.

Дипломат пояснил, что даже обещания Тбилиси о том, что в авиасообщении не будут участвовать попавшие в черный список авиакомпании и выпущенные на Западе самолеты, не спасают ситуацию, так как проблема именно в политическом аспекте.