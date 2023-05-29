Грузия получила демарш от ЕС за восстановление авиасообщения с Россией

ЕС выразил Грузии официальный демарш в связи с восстановлением прямого авиасообщения страны с Россией. Его передал посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский - вице-премьеру, главе Минэкономики Левану Давиташвили.
Европейский дипломат подчеркнул, что согласие с демаршем выразили все страны ЕС - в общей сложности 27 государств. По его словам, они сожалеют, что Тбилиси согласился на инициативу Москвы.
"Мы передали, что это решение противоречит единогласному решению 27 стран-членов ЕС не иметь прямого авиасообщения с Россией, не допускать пересечения воздушного пространства Евросоюза российскими самолетами"
– Павел Герчинский
Посол обратил внимание на обеспокоенность Брюсселя решением правительства Грузии, которое идет вразрез с политикой ЕС.
Дипломат пояснил, что даже обещания Тбилиси о том, что в авиасообщении не будут участвовать попавшие в черный список авиакомпании и выпущенные на Западе самолеты, не спасают ситуацию, так как проблема именно в политическом аспекте.