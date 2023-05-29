Грузино-российские отношения строятся из интересов грузинского народа, Тбилиси проводит политику стратегического терпения, а не политику уступок, заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Он подчеркнул, что сегодня грузинское руководство избегает угроз, в том числе в связях с Москвой. По его словам, сегодня перед Грузией стоят две задачи – евроинтеграция и объединение страны. Папуашвили отметил, что мир и экономический прогресс помогут достичь этих целей.
Также глава парламента прокомментировал решение Владимира Путина отменить визовый режим для граждан Грузии и восстановить авиасообщение между двумя государствами.
"Мы руководствуемся мотивацией и целями нашей собственной страны. Мы считаем, что чем больше стран гражданин Грузии сможет посетить без визы, тем лучше. Если говорить о безопасности, то односторонняя отмена Россией визового режима ничего в этом направлении не меняет. Кто не хочет, тот в Россию не поедет"
- Шалва Папуашвили