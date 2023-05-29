Опубликовано: 14:29, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В грузинском парламенте заявили, что Тбилиси выстраивает с Москвой отношения, которые исходят из интересов народа. Там заявили, что не ведут с Россией политику уступок.

Грузино-российские отношения строятся из интересов грузинского народа, Тбилиси проводит политику стратегического терпения, а не политику уступок, заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Он подчеркнул, что сегодня грузинское руководство избегает угроз, в том числе в связях с Москвой. По его словам, сегодня перед Грузией стоят две задачи – евроинтеграция и объединение страны. Папуашвили отметил, что мир и экономический прогресс помогут достичь этих целей.

Также глава парламента прокомментировал решение Владимира Путина отменить визовый режим для граждан Грузии и восстановить авиасообщение между двумя государствами.

"Мы руководствуемся мотивацией и целями нашей собственной страны. Мы считаем, что чем больше стран гражданин Грузии сможет посетить без визы, тем лучше. Если говорить о безопасности, то односторонняя отмена Россией визового режима ничего в этом направлении не меняет. Кто не хочет, тот в Россию не поедет"

- Шалва Папуашвили