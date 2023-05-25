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Грузия сделала выбор между США и национальными интересами

Глава правительства Грузии
© Фото: сайт главы правительства Грузии
Премьер-министр Грузии ответил на западную критику возобновления прямого авиасообщения между Грузией и РФ. По его словам, данный шаг отвечает национальным интересам страны.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибавшвили, поблагодарив Запад за помощь, напомнил, что у Грузии есть собственные национальные интересы. Так глава правительства страны ответил на критику ЕС из-за возобновления прямого авиасообщения с РФ.

"Мы благодарны за все, что Америка сделала для нас и мы очень благодарны и Европе. У Грузии есть суверенные права иметь свои национальные интересы. Как я пояснил, у нас есть экономические и торговые отношения с Россией"

– Ираклий Гарибавшвили

Далее премьер отметил, что на территории РФ проживает миллион этнических грузин. С учетом этого фактора прямое авиасообщение между Грузией и Россией необходимо.

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