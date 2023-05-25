Грузия сделала выбор между США и национальными интересами

Опубликовано: 14:03, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт главы правительства Грузии

Премьер-министр Грузии ответил на западную критику возобновления прямого авиасообщения между Грузией и РФ. По его словам, данный шаг отвечает национальным интересам страны.

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибавшвили, поблагодарив Запад за помощь, напомнил, что у Грузии есть собственные национальные интересы. Так глава правительства страны ответил на критику ЕС из-за возобновления прямого авиасообщения с РФ.

"Мы благодарны за все, что Америка сделала для нас и мы очень благодарны и Европе. У Грузии есть суверенные права иметь свои национальные интересы. Как я пояснил, у нас есть экономические и торговые отношения с Россией"

– Ираклий Гарибавшвили

Далее премьер отметил, что на территории РФ проживает миллион этнических грузин. С учетом этого фактора прямое авиасообщение между Грузией и Россией необходимо.