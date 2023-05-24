Гарибашвили: антироссийские санкции убьют экономику Грузии

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Запад требует у Грузии присоединиться к антироссийским санкциям, не понимая, что фактически это полностью уничтожит ее экономику, заявил сегодня премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Возможное присоединение Грузии к экономическим санкциям против России, как того требуют западные страны, нанесет урон национальным интересам страны и разрушит ее экономику, заявил сегодня, выступая на Катарском экономическом форуме, грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Если Грузия присоединится к санкциям против России, это разрушит ее экономику, нанесет урон ее национальным интересам и интересам ее народа"

Гарибашвили

Грузинский премьер напомнил, что годовой торговый оборот между двумя странами составляет около $1 млрд - показатель, которого страны Евросоюза достигают в торговле с Россией за несколько дней. При этом Гарибашвили заверил, что Грузия в соответствии с требованиями Запада придерживается финансовых санкций в отношении России.

Западная логика санкций

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что логика у требований Запада к Грузии ввести санкции против России все-таки есть, но весьма специфическая.

"У Евросоюза и США нет таких дорогостоящих для них антироссийских ограничений, какие они хотят от Грузии. И Америка, и Европа учитывают собственные интересы и только их. Вашингтон в этом плане особенно выделяется, поскольку предпочитает, чтобы его интересы оставались нетронутыми, а другие страны жертвовали своими интересами по максимуму. Это вполне ясная тенденция американского эгоцентризма: США считают себя вправе делать любого рода шаги по отношению к другим государствам", - сказал он.

"Напомню, что аналогичные требования со стороны Америки озвучивались и в отношении европейских стран. Европейцы обращали внимание Вашингтона, что евроатлантическое партнерство не исключает, а наоборот подразумевает учет интересов своих партнеров, а США об учете интересов ЕС постоянно забывают. Сейчас мы видим, как эта проблема повторяется в отношении Грузии. То есть это не исключительно грузино-американская проблема, а общая специфика внешней политика США. Будем надеяться, что рост числа упреков партнеров со временем приблизит Вашингтон к более реальной позиции", - заявил Рамаз Сакварелидзе.

Запад не будет помогать Грузии

Политолог подчеркнул, что Запад никогда не предлагал Грузии какую-либо существенную помощь, а только требовал совершения антироссийских действий. "О каких-то компенсациях за потери от таких действий речи никогда не шло. В грузинских аналитических кругах очень редко возникают разговоры о том, что, если Грузия потеряет что-либо в результате санкций, то эти потери будут компенсированы. Хотя существует немало примеров в той же Восточной Европе того, что страны, которые в результате санкций имеют потери, требуют компенсаций. Насколько будут удовлетворены такого рода компенсации, посмотрим. Если они будут удовлетворены, возможно, в Грузии и появится идея потерять и потом компенсировать", - заключил эксперт.