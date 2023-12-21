Трассы «Эльбруса» вот-вот откроют

Трассы курорта почти готовы к открытию. В настоящее время продолжаются работы по расчистке трасс от снежных заносов.

После сильного снегопада трассы курорта были непригодны для катания. Снегопад прошел еще в прошлую среду, однако потом появилась опасность схода лавин.

После принудительного спуска снежных масс, началась расчистка трасс от снега. Работы продолжаются и сейчас.

«Доброе утро. Канатные дороги и горнолыжные трассы сегодня закрыты. Регламент, подготовка горнолыжных трасс»

– пресс-служба курорта

Синоптики прогнозируют, что в республике снегопады продлятся включительно до четверга, 28 декабря. Кроме того, прогнозируется шквалистый ветер.