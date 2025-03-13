Вестник Кавказа

Заморозки снова накроют Ставрополье

Заморозки снова накроют Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие дни жители Ставропольского края столкнутся с заморозками. Столбик термометра может опуститься до -3 градусов.

Заморозки придут в округа Ставропольского края в ближайшие дни. Предупреждение распространила аварийно-спасательная служба региона.

"В Ставропольском крае ночью и утром 25 и 26 марта ожидаются заморозки"

- сообщение

Местами температура воздуха может достичь -3 градусов.

Напомним, что похолодание на Ставрополье пришло еще на прошлой неделе после аномального потепления. В связи с непогодой в регионе даже было объявлено штормовое предупреждение.

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