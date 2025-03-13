Заморозки снова накроют Ставрополье

В ближайшие дни жители Ставропольского края столкнутся с заморозками. Столбик термометра может опуститься до -3 градусов.
Заморозки придут в округа Ставропольского края в ближайшие дни. Предупреждение распространила аварийно-спасательная служба региона.
"В Ставропольском крае ночью и утром 25 и 26 марта ожидаются заморозки"
- сообщение
Местами температура воздуха может достичь -3 градусов.
Напомним, что похолодание на Ставрополье пришло еще на прошлой неделе после аномального потепления. В связи с непогодой в регионе даже было объявлено штормовое предупреждение.