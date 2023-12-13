Курорт "Эльбрус" четвертые сутки закрыт для туристов

Лавинная опасность с субботы держит трассы "Эльбруса" закрытыми. Также не работают канатные дороги.
Горнолыжный курорт "Эльбрус" в КБР продолжает оставаться закрытым для катания из-за высокой опасности схода лавин.
"Канатные дороги и трассы закрыты. Лавиноопасно!"
– администрация
Все канатки и трассы "Эльбруса" закрыты с 23 декабря. Обильные осадки в горах сделали горнолыжные трассы небезопасными, повысив вероятность лавин.
Сезон на "Эльбрусе" стартовал во второй половине ноября и продлится до майских праздников.
Читайте нас в Дзен Новости Google News