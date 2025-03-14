Вестник Кавказа

Снегопад закрыл проезд через Харибский перевал

Снегопад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорога в Гумбетовском районе Дагестана оказалась закрыта из-за метели. Ее начнут очищать от снега после улучшения погоды. Движение также перекрыли в еще одном районе республики.

В высокогорном районе Дагестана временно запретили движение любого транспорта из-за неблагоприятной погоды, рассказали в Дагестанавтодоре.

"В Гумбетовском районе участок автодороги республиканского значения "Хасавюрт - Тлох" (Харибский перевал) с 46 по 56 км временно закрыт в связи со снежной метелью и нулевой видимостью"

- Дагестанавтодор

Работы по очистке дороги начнутся сразу после окончания метели.

Обильные снегопады также закрыли дорогу в Казбековском районе на пути к селам Хубар и Гертма. Специалисты уже приступили к очистке дорожного полотна, планируется, что путь будет свободен к шести вечера.

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