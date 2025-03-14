Снегопад закрыл проезд через Харибский перевал

Дорога в Гумбетовском районе Дагестана оказалась закрыта из-за метели. Ее начнут очищать от снега после улучшения погоды. Движение также перекрыли в еще одном районе республики.
В высокогорном районе Дагестана временно запретили движение любого транспорта из-за неблагоприятной погоды, рассказали в Дагестанавтодоре.
"В Гумбетовском районе участок автодороги республиканского значения "Хасавюрт - Тлох" (Харибский перевал) с 46 по 56 км временно закрыт в связи со снежной метелью и нулевой видимостью"
- Дагестанавтодор
Работы по очистке дороги начнутся сразу после окончания метели.
Обильные снегопады также закрыли дорогу в Казбековском районе на пути к селам Хубар и Гертма. Специалисты уже приступили к очистке дорожного полотна, планируется, что путь будет свободен к шести вечера.