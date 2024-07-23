Тела пропавших альпинистов найдены в Кабардино-Балкарии

В КБР завершилась спасательная операция, в ходе которой велись поиски двух туристов, не вернувшихся с гор. Спасатели нашли тела туристов – они погибли на горе Юном.

Исчезнувшие в горах Кабардино-Балкарии туристы найдены мертвыми, сообщили в МЧС КБР.

Их тела нашли на горе Юном. Трагедия произошла на высоте 3,2 тыс м.

Спускать погибших туристов будут завтра. В операции будет участвовать вертолет Ми-8 МЧС.

Напомним, о том, что двое альпинистов вовремя не завершили маршрут, стало известно сегодня утром. Сообщалось, что туристы заранее зарегистрировали свой маршрут. Путешествовали они по ущелью Адыр-су.

"В указанное время они не спустились"

– МЧС

Спасатели искали пропавших на горе Юном. Днем ее склоны были осмотрены с вертолета, но безрезультатно – людей не нашли.

Сначала в поисках участвовали спасатели Эльбрусского отряда, а также еще одна группа. Спасатели были высажены с северо-западной (на леднике Чегем) и юго-западной стороны.