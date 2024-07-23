Тела пропавших альпинистов найдены в Кабардино-Балкарии

Исчезнувшие в горах Кабардино-Балкарии туристы найдены мертвыми, сообщили в МЧС КБР.
Их тела нашли на горе Юном. Трагедия произошла на высоте 3,2 тыс м.
Спускать погибших туристов будут завтра. В операции будет участвовать вертолет Ми-8 МЧС.
Напомним, о том, что двое альпинистов вовремя не завершили маршрут, стало известно сегодня утром. Сообщалось, что туристы заранее зарегистрировали свой маршрут. Путешествовали они по ущелью Адыр-су.
"В указанное время они не спустились"
– МЧС
Спасатели искали пропавших на горе Юном. Днем ее склоны были осмотрены с вертолета, но безрезультатно – людей не нашли.
Сначала в поисках участвовали спасатели Эльбрусского отряда, а также еще одна группа. Спасатели были высажены с северо-западной (на леднике Чегем) и юго-западной стороны.