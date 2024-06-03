Тбилиси назвал антигрузинские санкции США ошибкой

Вашингтон допустил очередную ошибку в отношениях с Грузией, введя визовые санкции. Можно ожидать, что впереди новые ошибки США, считает грузинский вице-премьер.

Объявленные визовые ограничения - ошибочный шаг США по отношению к стратегическому партнеру, заявила вице-премьер, министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани грузинскому телеканалу "Имеди".

Накануне стало известно, что Штаты запрещают въезд нескольким десяткам граждан Грузии в связи с принятием закона об иноагентах. В список попали члены правящей партии страны, правоохранители и другие лица. В Госдепе предупредили, что это первый пакет ограничений.

"Можно с уверенностью сказать, что это очередная ошибка, которую, к сожалению для них и к сожалению для нас, допускают США в отношениях со своим стратегическим партнером"

– вице-премьер

Цулукиани заметила, что можно ожидать, что за этой ошибкой последуют и другие, такова динамика. Вместе с тем в Тбилиси надеются, что ошибку получится исправить.