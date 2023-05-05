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Штормовая погода ударит по Краснодарскому краю в выходные

Штормовая погода ударит по Краснодарскому краю в выходные
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Кубани на 6-8 мая объявлено штормовое предупреждение. Надвигаются сильные дожди с градом, ветер, вероятен подъем воды в реках.

Предстоящие праздничные выходные будут в Краснодарском крае дождливыми и ветреными.

"Выходные в крае могут омрачить сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с. Непогода на регион обрушится в субботу, 6 мая, и продлится до конца суток 8 мая"

– МЧС Краснодарского края

Утро субботы начнется туманом, днем потеплеет до 22-27 градусов, дожди начнутся к вечеру и в последующие дни усилятся - прогнозируются грозы, град, ливни.

Обилие осадков спровоцирует подъем уровня воды в реках.

Штормовая погода резко опустит столбики термометров, 8 и 9 мая в регионе днем будет максимум 10-14 градусов.

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