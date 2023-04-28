Новогодние праздники могут перенести на майские в России

Опубликовано: 18:53, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минтруд готов рассматривать возможность удлинения майских праздников за счет новогодних, заявил глава ведомства. По его словам, если инициатива будет предложена, то ведомство обсудит ее.

Новогодние праздники могут быть частично перенесены на майские, Минтруд готов рассмотреть предложения такого рода, если они поступят, рассказал министр.

Он напомнил, что в России, согласно законодательству, число рабочих и выходных дней строго определено, так что эта тема нуждается в обсуждении, пишет ТАСС.

"Если будет такая инициатива, почему нет? Конечно, обсудим"

— Антон Котяков

Инициатива о переносе праздников

Напомним, ранее "Новые люди" разработали законопроект о переносе четырех последних дней новогодних праздников на май, чтобы весенние "каникулы" шли непрерывно с 1 по 9 мая.