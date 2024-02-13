Ставрополье привлекло 300 млрд рублей в бюджет края

Бюджет Ставропольского края в прошлом году пополнился 300 млрд инвестиционных рублей. В этом году власти планируют увеличить этот объем на 10%.

Власти Ставрополья намерены увеличить бюджет региона на 10%. В прошлом году регион получил 300 млрд рублей инвестиционных вложений. Об этом сообщил глава края Владимир Владимиров.

"В прошлом году инвестиции в основной капитал Ставрополья достигли 300 миллиардов рублей. Это на 4,8% больше предыдущего показателя. По итогам 2024 года прогнозируем рост еще на 10%"

– Владимир Владимиров

По данным Владимирова больше всего инвесторов привлекают проекты в отрасли туризма и санаторного отдыха. В частности, в прошлом году масштабные средства были вложены в строительство гостиницы Azimut в Пятигорске.

Также инвесторов заинтересовали проекты по реконструкции санаториев "Белая скала" и "Кисловодск".

"Только за счет реализации этих проектов будет введено в эксплуатацию 1267 мест размещения в новых современных санаториях. Инвестиции в ставропольскую экономику имеют большое значение, работу по их поддержке обязательно продолжим"

– Владимир Владимиров

