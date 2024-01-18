Ставрополье нарастит число ярмарок

Власти Ставрополья анонсировали рост числа ярмарок в регионе. Так планируется, что в этом году будет проведено порядка 50 тыс торговых мероприятий подобного формата.

Почти на треть по сравнению с 2023 годом вырастет число торговых ярмарок на Ставрополье в этом году.

«В 2024 году мы планируем провести не менее 50 тысяч ярмарок. В 2023 году на территориях муниципальных и городских округов проведено более 38 тысяч ярмарок, что на 23% больше, чем в 2022 году»

– глава Минэкономразвития Ставропольского края Денис Полюбин.

Стало известно, что для их проведения уже организовано более пяти сотен площадок. Популярность ярмарок у гостей и жителей региона объяснить просто: здесь можно купить недорогие и экологический чистые товары от местных производителей.

Для многих ярмарки становятся неплохим подспорьем в условии роста цен в магазинах. Так, например, ярмарки позволили удовлетворить спрос на яйца. Тогда было продано более 100 тысяч яиц.