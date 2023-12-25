Ставрополье наращивает турпоток в регион

Власти Ставропольского края отмечают масштабное увеличение турпотока в регионе на новогодние праздники. 2024 год в крае встретили 250 тыс путешественников.

Ставропольский край бьет рекорды по турпотоку в новом году. На новогодние каникулы курорты Ставрополья прибыли 250 тыс человек, что на 30% больше, чем в прошлого года. Такие данные озвучил глава министерства туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов в ходе своей речи на встрече правительства по вопросам развития сферы туризма.

"Относительно новогодних праздников видим прирост по загрузке, бронирование было порядка 90−92%. Новогодние праздники прошли с цифрой 250 тыс человек. <…> Видим увеличение туристов на 30% на новогодние праздники"

- Андрей Толбатов

Было отмечено, что больше всего путешественников посетило Кисловодск и Пятигорск.